Рыбновца осудили за пьяную езду на мотоцикле в Шиловском районе

Ему назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права управления транспортом на два года.

Рыбновца осудили за пьяную езду на мотоцикле в Шиловском районе. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-служба Шиловского районного суда.

Установлено, что в апреле 2024 года 56-летний мужчина пьяным сел за руль и поехал по улицам поселка Лесной. Мотоциклиста остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал 1,003 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мужчину уже признавали виновным в невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Его приговорили к выплате 30 тысяч рублей штрафа и лишению водительских прав на полтора года. Однако осужденный не оплатил взыскание и не сдал удостоверение.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права управления транспортом на два года.

Приговор в законную силу не вступил.