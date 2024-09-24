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Рязанское МЧС рассказало об эвакуации технопарка «Дружба»
Мероприятия проводились в рамках контрольно-проверочного занятия.

Рязанское МЧС рассказало об эвакуации технопарка «Дружба». Информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия проводились в рамках контрольно-проверочного занятия. По замыслу учения, в результате короткого замыкания произошло условное возгорание токарного станка.

По данным министерства, пожарные отработали действия по ликвидации условного пожара, спасению пострадавших, эвакуации учеников, посетителей и работников детского технопарка, а также наладили взаимодействие с администрацией объекта.

В тренировке задействовали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Напомним, ранее рязанцы засняли пожарные автомобили на улице Дзержинского.