Рязанка рассказала об «экстремальной» поездке на маршрутке

По словам девушки, водитель маршрутки № 75 создавал на дороге аварийные ситуации, «пролетал» искусственные неровности, ехал на большой скорости.

Рязанка рассказала об «экстремальной» поездке на маршрутке. Пост об этом появился в группе «Подслушано в Рязани» во вторник, 24 сентября.

По словам девушки, водитель маршрутки № 75 создавал на дороге аварийные ситуации, «пролетал» искусственные неровности, ехал на большой скорости.

«Еще интересный факт: ваши деньги улетят в окно в сторону другого автобуса. Спросите почему и зачем? Ну так наш замечательный водитель решил так», — подписала рязанка.