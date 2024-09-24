Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
20°
Срд, 25
23°
Чтв, 26
23°
ЦБ USD 92.92 0.34 24/09
ЦБ EUR 103.22 -0.16 24/09
Нал. USD 92.00 / 92.34 24/09 10:55
Нал. EUR 101.40 / 102.34 24/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 312
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 271
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
7 594
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанка рассказала об «экстремальной» поездке на маршрутке
По словам девушки, водитель маршрутки № 75 создавал на дороге аварийные ситуации, «пролетал» искусственные неровности, ехал на большой скорости.

Рязанка рассказала об «экстремальной» поездке на маршрутке. Пост об этом появился в группе «Подслушано в Рязани» во вторник, 24 сентября.

По словам девушки, водитель маршрутки № 75 создавал на дороге аварийные ситуации, «пролетал» искусственные неровности, ехал на большой скорости.

«Еще интересный факт: ваши деньги улетят в окно в сторону другого автобуса. Спросите почему и зачем? Ну так наш замечательный водитель решил так», — подписала рязанка.