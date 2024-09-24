Рязанец пытался задушить бывшую жену и сломал руку несовершеннолетнему сыну

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Рязанец пытался задушить бывшую жену и сломал руку ее несовершеннолетнему сыну. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 43-летняя местная жительница и рассказала, что пьяный экс-супруг выгнал ее из квартиры на улице Песочинской и повредил руку ее сыну. На место выехали сотрудники ППС, где обнаружили заявительницу и подростка, у которого позднее диагностировали перелом кисти со смещением.

Женщина пояснила, что с бывшим мужем и сыном проживает в одной квартире. После ссоры мужчина стал ее душить и угрожать убийством. Мальчик попытался заступиться за мать из-за чего пострадал. Затем дебошир выгнал домочадцев из квартиры и заперся внутри.

Патрульные задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Также решается вопрос о привлечении рязанца к ответственности за причинение телесных повреждений.