Россиян начнут лишать свободы за оскорбления представителей власти в интернете

Законопроект поддержали в правительстве.

Россиян начнут лишать свободы за оскорбления представителей власти в интернете. Уголовное наказание может составить до двух лет тюрьмы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что за такое преступление россиянам может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс РФ.

По данным издания, законопроект поддержали в правительстве.