После ДТП на улице Зубковой в Рязани водителя легковушки увезли на «скорой»
«ГАЗель» выехала с прилегающей территории гаражей на крайнюю правую полосу дороги. Водитель не заметил легковушку и въехал в нее.
Во вторник, 24 сентября, примерно в 14.00, в Рязани произошло ДТП. Пост об этом
Авария произошла на улице Зубковой, 27. По словам автора поста, «ГАЗель» выехала с прилегающей территории гаражей на крайнюю правую полосу дороги. Водитель не заметил легковушку и въехал в нее.
Отмечается, что после аварии водителя легковушки увезли на скорой.
Очевидцев произошедшего и владельцев видеорегистраторов, на запись которых могло попасть ДТП, просят позвонить по телефону, указанному в посте.
Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»