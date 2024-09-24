После ДТП на улице Зубковой в Рязани водителя легковушки увезли на «скорой»

«ГАЗель» выехала с прилегающей территории гаражей на крайнюю правую полосу дороги. Водитель не заметил легковушку и въехал в нее.

Во вторник, 24 сентября, примерно в 14.00, в Рязани произошло ДТП. Пост об этом опубликовал в группе «ПУВР» во «ВКонтакте» пострадавший.

Авария произошла на улице Зубковой, 27. По словам автора поста, «ГАЗель» выехала с прилегающей территории гаражей на крайнюю правую полосу дороги. Водитель не заметил легковушку и въехал в нее.

Отмечается, что после аварии водителя легковушки увезли на скорой.

Очевидцев произошедшего и владельцев видеорегистраторов, на запись которых могло попасть ДТП, просят позвонить по телефону, указанному в посте.

Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»