Песков рассказал, когда закончится СВО

Пресс-секретарь президента заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным.

Песков рассказал, когда закончится СВО. Об этом пишет URA.RU.

Пресс-секретарь президента заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным.

«Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — отметил он.

Он добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.