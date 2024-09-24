Песков рассказал, когда закончится СВО
Пресс-секретарь президента заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным.
Песков рассказал, когда закончится СВО. Об этом пишет URA.RU.
Пресс-секретарь президента заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным.
«Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — отметил он.
Он добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.