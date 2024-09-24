Опубликован прогноз погоды на 25 сентября в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью +1, +6 градусов, местами заморозки до -1°С, днем +20, +25 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 25 сентября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 25 сентября, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью +1, +6 градусов, местами заморозки до -1°С, днем +20, +25 градусов.

В лесах области чрезвычайная опасность.