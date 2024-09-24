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На Камчатке нейросеть помогла раскрыть деятельность рязанских браконьеров
За время своей деятельности, с 29 июля по 5 сентября 2024 года, владельцы предприятия успели оформить 120 производственных ветеринарных сопроводительных документов на 340,7 тонн различной рыбной продукции, предположительно браконьерской.

На Камчатке нейросеть помогла раскрыть деятельность рязанских браконьеров. Об этом сообщает издание «Камчатское время».

Отмечается, что местное управление Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта зафиксировало подозрительные операции, совершаемые компанией «АМР», зарегистрированной в Рязанской области. После проверки выяснилось, что у предприятия нет ни одного зарегистрированного в информационной системе ФГИС ВетИС объекта.

За время своей деятельности, с 29 июля по 5 сентября 2024 года, владельцы предприятия успели оформить 120 производственных ветеринарных сопроводительных документов на 340,7 тонн различной рыбной продукции, предположительно браконьерской.