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Лукашенко заявил о необходимости подготовки к войне
По словам президента, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сейчас он не видит тенденций к началу вооруженного конфликта.

Лукашенко заявил о необходимости подготовки к войне. Об этом пишет БелТА со ссылкой на слова президента Беларуси.

Глава государства посетил Обуз-Лесновский полигон в районе города Барановичи.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать. Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — сказал Лукашенко в ходе визита.