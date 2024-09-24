Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
ДТП произошло днем во вторник, 24 сентября. На 45 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский—Данков-Ефремов» в Старожиловском районе «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Ситрак».
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
ДТП произошло днем во вторник, 24 сентября. На 45 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский—Данков-Ефремов» в Старожиловском районе «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Ситрак».
В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.