Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

ДТП произошло днем во вторник, 24 сентября. На 45 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский—Данков-Ефремов» в Старожиловском районе «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Ситрак».

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло днем во вторник, 24 сентября. На 45 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский—Данков-Ефремов» в Старожиловском районе «Фольксваген Тигуан» столкнулся с грузовиком «Ситрак».

В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.