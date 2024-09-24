Банк России выпустил памятную монету по мультфильму «Ежик в тумане»

сего подготовлено три версии монеты: из серебра номиналом три рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.