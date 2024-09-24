Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области

По его словам, Украина на курском направлении потеряла 12 ранее взятых населенных пунктов, понесла большие потери.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области. Об этом 24 сентября сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, Украина на курском направлении потеряла уже 12 ранее взятых населенных пунктов, понесла большие потери.

Он добавил, что задача остановить ВСУ и нанести им урон выполнена.

Ранее стало известно о переброске войск ВСУ в Курскую область. По словам Алаудинова, это связано с тем, что противник теряет на этом направлении много солдат.