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Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области
По его словам, Украина на курском направлении потеряла 12 ранее взятых населенных пунктов, понесла большие потери.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области. Об этом 24 сентября сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, Украина на курском направлении потеряла уже 12 ранее взятых населенных пунктов, понесла большие потери.

Он добавил, что задача остановить ВСУ и нанести им урон выполнена.

Ранее стало известно о переброске войск ВСУ в Курскую область. По словам Алаудинова, это связано с тем, что противник теряет на этом направлении много солдат.