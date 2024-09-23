Зеленский после посещения завода в США попросил больше снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в Скрэтоне в штате Пенсильвания, где запросил увеличения поставок вооружения на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в штате Пенсильвания и попросил больше снарядов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.

Отмечается, что в воскресенье, 22 сентября, во время визита президента Украины территорию вокруг завода оцепили. Кроме того, в районе работали правоохранители.

По данным издания, завод, на который прибыл Зеленский, производит крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее Зеленский назвал причину вторжения ВСУ в Курскую область.