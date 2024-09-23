Зеленский назвал причину вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский заявил, что основной задачей было продемонстрировать Западу навыки боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал настоящую причину вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

Зеленский заявил, что основной задачей было продемонстрировать Западу навыки боевиков.

«Оно (вторжение в Курскую область — прим. ред.) показало нашим партнерам, на что мы способны… Судить слишком рано, но меня не заботят исторические успехи», — сказал президент Украины.

Отмечается, что Зеленский не ответил, было ли вторжение успешным или оказалось «историческим провалом».

Ранее Зеленский говорил, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в ДНР.