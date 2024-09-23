WhatsApp* с 1 октября перестанет поддерживаться на старых смартфонах

В компании назвали такое решение частью стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей.

WhatsApp* с 1 октября перестанет поддерживаться на старых смартфонах. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

Речь идет о моделях iPhone 7, 7s, 7 Plus, Samsung Galaxy S7, Trend Lite, Ace 2, A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Pro, Mi Note 2, Lenovo Мото Z, Huawei Mate 9 Pro и Sony Xperia XZ.

В компании назвали такое решение частью стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей. Тем не менее многие граждане считают, что это попытка заставить людей купить более дорогие современные устройства.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.