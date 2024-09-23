Вильфанд пообещал заморозки в Рязанской области

На территории Рязанской области во вторник, 24 сентября, ожидаются заморозки до -5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал заморозки в Рязанской области. Об этом сообщило ТАСС.

По словам Вильфанда, на территории Рязанской области во вторник, 24 сентября, ожидаются заморозки до -5 градусов.

Низкая температура также будет в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Челябинской областях.

Напомним, рязанцев предупредили о падении температуры до -4°С 23 сентября.