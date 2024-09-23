В Татарстане в лесу нашли окровавленные тела супружеской пары

В Татарстане в лесу нашли окровавленные тела супружеской пары. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел возле автодороги Бугульма — Альметьевск. На трупах нашли колото-резанные раны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства трагедии выясняются.

Погибшими оказались муж и жена в возрасте 38 и 36 лет. У семейной пары остались двое несовершеннолетних детей.