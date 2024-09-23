В США назвали «план победы» Зеленского шагом к третьей мировой войне
Предполагается, что он снова будет отвергнут американским лидером Джо Байденом.
В США назвали «план победы» Зеленского шагом к третьей мировой войне. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал американский миллиардер Дэвид Сакс.
По его прогнозу, стратегия украинского лидера будет снова отвергнута Джо Байденом.
«Зеленский находится в США, чтобы представить президенту Байдену свой широко разрекламированный „план победы“. В чем он заключается? 1. Немедленное вступление в НАТО. 2. Ракетные удары дальнего радиуса действия. Другими словами, Третья мировая война», — написал Сакс.
Предприниматель также указал, что американский лидер уже исключил оба варианта Зеленского.