В Сараевском районе поймали 22-летнего пьяного рецидивиста за рулем

Мужчину уже лишили водительских прав за данное нарушение, однако он сел нетрезвым за руль повторно.

В Сараевском районе поймали пьяного рецидивиста за рулем. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел 21 сентября в 23:25 на улице Ломоносова в райцентре. Полицейские остановили автомобиль ZAZ Tavria, за рулем которого находился нетрезвый 22-летний местный житель. Известно, что ранее его лишили права управления транспортным средством за аналогичное нарушение.

Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, сараевца неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.