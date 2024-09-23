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В Сараевском районе поймали 22-летнего пьяного рецидивиста за рулем
Мужчину уже лишили водительских прав за данное нарушение, однако он сел нетрезвым за руль повторно.

В Сараевском районе поймали пьяного рецидивиста за рулем. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел 21 сентября в 23:25 на улице Ломоносова в райцентре. Полицейские остановили автомобиль ZAZ Tavria, за рулем которого находился нетрезвый 22-летний местный житель. Известно, что ранее его лишили права управления транспортным средством за аналогичное нарушение.

Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, сараевца неоднократно привлекали к ответственности за пьяную езду.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.