В Сараевском районе мужчина обокрал отделение почты

Все произошло в селе Покровское. Из почтового отделения похитили сигареты и продукты питания и 75 тысяч рублей. Выяснилось, что вор проник внутрь через окно.

В Сараевском районе мужчина обокрал отделение почты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло в селе Покровское. Из почтового отделения похитили сигареты и продукты питания и 75 тысяч рублей. Выяснилось, что вор проник внутрь через окно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили сведения, что к краже причастен 44-летний местный житель. Он был объявлен в федеральный розыск за кражи из домов.

Местного жителя задержали. Возбуждено уголовное дело.