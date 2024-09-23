В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка»

Рейд пройдет в понедельник, 23 сентября.

В понедельник, 23 сентября, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что инспекторы будут останавливать автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

В региональной ГАИ напомнили, что за нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.