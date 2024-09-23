В Рязанской области поймали пьяного водителя скутера

Инцидент произошел в селе Алеканово Рязанского района

В Рязанской области поймали пьяного водителя скутера. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в селе Алеканово Рязанского района. Сотрудники Госавтоинспекции остановили скутер «Ямаха», под управлением 40-летнего мужчины с характерными признаками алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,839 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.