В Рязанской области ликвидировали 2500 квадратных метров дикорастущей конопли

Полицейские выявили нелегальную растительность в Скопинском, Ряжском, Михайловском и Спасском районах.

В Рязанской области ликвидировали 2500 квадратных метров дикорастущей конопли. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские выявили нелегальную растительность в Скопинском, Ряжском, Михайловском и Спасском районах.

Для устранения возможности заготовки злоумышленниками наркосодержащего сырья полицейские уничтожили заросли конопли.