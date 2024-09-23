В Рязанской области ликвидировали 2500 квадратных метров дикорастущей конопли
Полицейские выявили нелегальную растительность в Скопинском, Ряжском, Михайловском и Спасском районах.
В Рязанской области ликвидировали 2500 квадратных метров дикорастущей конопли. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские выявили нелегальную растительность в Скопинском, Ряжском, Михайловском и Спасском районах.
Для устранения возможности заготовки злоумышленниками наркосодержащего сырья полицейские уничтожили заросли конопли.