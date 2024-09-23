В Рязани открыли центр соцреабилитации для детей

Он рассчитан на 100 мест.

В Рязани на улице Дружной открыли центр социальной реабилитации для детей. Об этом стало известно в ходе заседания областного правительства в понедельник, 23 сентября.

Министр труда и соцзащиты Денис Тараканов рассказал, что здание для центра подобрали совместно с администрацией Рязани. В нем завершили капитальный ремонт, завезли мебель и оборудование.

«Завершаем работы по благоустройству территории. Центр насчитан на 100 мест. Сейчас в учреждении 32 ребенка, еще 20 детей перевезем до 10 октября», — отметил Тараканов.

Также министр рассказал, что в шаговой доступности от центра есть общеобразовательные школы, детская поликлиника.

Ранее стало известно, что дом № 13Б на улице Дружная перешел в областную собственность. В 2023 году здание детского сада вместе с земельным участком было передано в пользование областному учреждению из-за того, что два здания детсада №№ 122 и 152 не наполнились детьми из поселка Строитель.