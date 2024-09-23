В России сократится срок растаможивания автомобиля до пяти дней

Нововведения вступят в силу с 1 октября.

В России сократится срок растаможивания автомобиля до пяти дней. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило издание Ura.Ru со ссылкой на Генпрокуратуру.

Нововведения вступят в силу с 1 октября.

Решение приняли на фоне жалоб граждан, которые столкнулись с проблемой длительного оформления таможенных приходных ордеров. В ведомстве добавили, что в законе не был установлен срок проверки представленных собственником документов и списания с его лицевого счета платежа.

«Этот пробел в законе лишал граждан и предпринимателей возможности распоряжаться собственностью», — отметили в Генпрокуратуре.