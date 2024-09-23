В России предложили увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

На данный момент штраф за езду на одном самокате вдвоем составляет 800 рублей.

В России предложили увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем. Об этом 23 сентября сообщило «RT» со ссылкой на председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

По мнению автора инициативы, в Кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения необходимо внести изменения.

Он считает, что нужно увеличить штраф за езду на одном самокате вдвоем, за езду по скоростным шоссе и магистралям, за остановку и парковку средств индивидуальной мобильности в аварийном или опасном месте.

Отметим, что на данный момент штраф за езду на одном самокате вдвоем составляет 800 рублей.

Ранее стало известно, что в России хотят ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час.