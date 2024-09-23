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В России до 2030 года планируют запустить беспилотный поезд дальнего следования
Отмечается, что человек все равно будет следить за работой такого состава.

В России до 2030 года планируют запустить беспилотный поезд дальнего следования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора РЖД Олега Белозерова.

По его словам, человек все равно будет следить за работой такого состава, «поскольку для обеспечения железнодорожной безопасности нужно сделать еще определенные действия», которые необходимо роботизировать.

«Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать», — сказал Белозеров.