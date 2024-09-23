В Москве неизвестный избил мотоблогершу и хотел украсть ее байк

В Москве неизвестный избил мотоблогершу Анну Макаренкову и хотел украсть ее байк. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел вечером 21 сентября, около 22:30, недалеко от дома девушки на Волоколамском шоссе. Как рассказала мотоблогерша, на нее напал молодой человек в спортивном костюме, камуфляжной маске и черных перчатках.

«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на него, но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает баллончик и предмет похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне», — приводятся слова девушки.

После этого, по словам Макаренковой, мужчина брызнул ей в лицо из баллончика, а также нанес несколько ударов ногами. Кроме того, он снова попытался угнать мотоцикл, но не смог завести байк. Тогда молодой человек бросил его, отобрал у мотоблогерши телефон и ушел.

По данным «Базы», после нападения Макаренкова с чужого телефона вызвала скорую, а затем обратилась в полицию. Следователи считают, что неизвестный спланировал нападение.

Отмечается, что на камерах видно, как молодой человек пришел к месту в 22.10 и 15 минут ждал мотоблогершу с палкой в кустах.