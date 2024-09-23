В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк.

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Также отражены попытки атак в направлении Малой Локни и Плехово.