В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк.
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Также отражены попытки атак в направлении Малой Локни и Плехово.