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В Красноярском крае после отравления пельменями скончался четвертый ребенок

В Красноярском крае после отравления пельменями скончался четвертый ребенок. Об этом сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, 12-летняя девочка умерла в ночь на понедельник, 23 сентября. На данный момент родители погибших детей лежат в больнице. Беременная женщина и мужчина были в реанимации в тяжелом состоянии. Как стало известно «Базе», они уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело после гибели детей в результате отравления неустановленным веществом по части 3 статьи 238 УК.

По предварительным данным экспертов, как пишет «База», смерть наступила из-за токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины гибели проведут дополнительные исследования.

Напомним, 20 сентября семья, в которой четверо детей, на обед ела пельмени и курицу. Продукты купили на развес в магазине села Красная Сопка.

Утром на следующий день всем членам семьи стало плохо: началась рвота и появилась слабость. В больнице скончались скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября скончался еще один ребенок.