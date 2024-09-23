В Иркутской области школьник напал на одноклассников с ножом и молотками

В Иркутской области школьник напал на одноклассников с ножом и молотками. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в Балаганске. Ранения получили как минимум три ученика.

Все случилось на перемене. Восьмиклассники готовились к уроку физкультуры. В раздевалке мальчик накинулся на одного из сверстников и попал ему по затылку. Затем начал кричать и нанес несколько ударов по рукам.

На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил напавшего.

По информации портала, подросток из хорошей полной семьи. У него есть младший 5-летний брат.

О состоянии пострадавших не сообщается.