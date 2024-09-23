В Белгородской области под обстрелом погибли двое взрослых и ребенок

Под обстрел попало село Архангельское Шебекинского городского округа.

В Белгородской области под обстрелом погибли двое взрослых и ребенок. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попало село Архангельское Шебекинского городского округа. Погибли три человека. Также ранения получили два мирных жителя, один из которых — ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Оперативные службы работают на месте.