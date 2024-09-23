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Троих рязанцев заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов
В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

Троих рязанцев заподозрили в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили, что 57-летняя жительница областного центра причастна к организации фиктивной постановки на учет в своем жилище на Совхозном проезде 39-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

Также полицейские выявили, что 30-летний рязанец фиктивно прописал на улице Интернациональной иностранного гражданина в возрасте 40 лет.

Помимо этого, на улице Великанова 40-летний мужчина незаконно поставил на учет 54-летнего иностранца.

В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.