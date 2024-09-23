Рязанская область повысила показатели по доле высокопроизводительных рабочих мест

Регион занял 32 строчку в российском рейтинге.

Рязанская область повысила показатели по доле высокопроизводительных рабочих мест. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает РИА Новости.

По итогам 2023 года регион занял 32 позицию в российском рейтинге. Это на 6% выше, чем годом ранее, и почти на 2% выше, чем в среднем по стране.

Ведущей отраслью с высокопроизводительными местами в области является обрабатывающая промышленность.