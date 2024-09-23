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Рязанцы возмутились качеством обустройства тротуаров на улице Татарской
По словам местных жителей, на двух участках отсутствует покрытие, неровно сделан бордюр.

Рязанцы возмутились качеством обустройства тротуаров на улице Татарской. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рзн Лайф».

«В одном месте тротуар оставили без покрытия. Наверное, два колодца помешали. На другом участке тоже совершили что-то непонятное. Перекрыли тротуар бордюром, что выглядит совсем нелогично. Так еще и проложили бордюр криво», — написали местные жители.