Рязанцам напомнили о действиях в случае обнаружения беспилотника

Если увидели БПЛА, не кричите и не привлекайте к себе внимание. Снимите видео и направьте его в приложение «Радар.НФ» или позвоните по телефону 112 и передайте информацию оператору.

Рязанцам напомнили о действиях в случае обнаружения беспилотника. Сообщение появилось в Telegram-канале «Опергруппа Рязанской области».

«Беспилотники бывают различного назначения, в том числе не военного. Есть учебные, а также те, что применяются для контроля над пожарной обстановкой или в сельском хозяйстве. Если увидели БПЛА, не кричите и не привлекайте к себе внимание. Снимите видео и направьте его в приложение „Радар.НФ“ или позвоните по телефону 112 и передайте информацию оператору», — отметили в посте.