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Рязань попала в десятку городов с наименьшим загрязнением воздуха
В число городов с самой большой концентрацией микрочастиц в воздухе вошли Калининград, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ и Екатеринбург.

Рязань попала десятку городов с воздухом, наименее загрязненным мельчайшими частицами PM2.5. Об этом сообщает сайт проекта «Чистое небо».

Отмечается, что в Рязани уровень загрязнения составил 4 мкг на кубометр.

Городами с самым грязным воздухом стали Калининград, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ и Екатеринбург.