Рязань попала в десятку городов с наименьшим загрязнением воздуха
В число городов с самой большой концентрацией микрочастиц в воздухе вошли Калининград, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ и Екатеринбург.
Рязань попала десятку городов с воздухом, наименее загрязненным мельчайшими частицами PM2.5. Об этом сообщает сайт проекта «Чистое небо».
Отмечается, что в Рязани уровень загрязнения составил 4 мкг на кубометр.
Городами с самым грязным воздухом стали Калининград, Кемерово, Барнаул, Улан-Удэ и Екатеринбург.