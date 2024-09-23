Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

Клиенты банков тратят более трети одобренного лимита средств.

Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

Согласно результатам исследования, покупатели стали активнее оплачивать кредитками ежедневные траты. При этом россияне откладывают перевод накоплений с вкладов и счетов.

Так, в августе используемая заемщиком часть лимита по кредитной карте увеличилась на 1,9%, до 33,9%. Эксперты связывают растущую долю утилизации кредитных карт с высокими ставками по депозитам и накопительным счетам.