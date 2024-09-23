Родственники рязанца, которого пытались сдать на органы, напали на журналистов

После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту насилия и угроз в отношении журналистов в Рязанской области.

Родственники рязанца, которого пытались сдать на органы, напали на журналистов. Об этом стало известно в выпуске шоу Андрея Малахова, посвященном этому случаю.

Во время съемок выпуска, сотрудники редакции шоу пытались пообщаться с дядей мальчика, которого хотели продать на органы, Сергеем Ткачевым, но столкнулись с агрессией с его стороны. Также агрессию проявила его супруга.

После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту насилия и угроз в отношении журналистов в Рязанской области.