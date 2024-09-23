Работникам госучреждений в Рязанской области проиндексируют зарплаты

Индексация коснется 37 тысяч человек и составит 4,5%.

Работникам госучреждений бюджетной сферы в Рязанской области проиндексируют зарплаты на 4,5%. Об этом стало известно на заседании регправительства в понедельник, 23 сентября.

По словам министра труда и социальной защиты Дениса Тараканова, индексация коснется 37 тысяч человек.

«Процент соответствует прогнозу инфляции на 2024 год. Средства в областном бюджете предусмотрены», — отметил Тараканов.