Работникам госучреждений в Рязанской области проиндексируют зарплаты
Индексация коснется 37 тысяч человек и составит 4,5%.
Работникам госучреждений бюджетной сферы в Рязанской области проиндексируют зарплаты на 4,5%. Об этом стало известно на заседании регправительства в понедельник, 23 сентября.
По словам министра труда и социальной защиты Дениса Тараканова, индексация коснется 37 тысяч человек.
«Процент соответствует прогнозу инфляции на 2024 год. Средства в областном бюджете предусмотрены», — отметил Тараканов.