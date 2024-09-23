Прокуратура через суд вернула деньги за лекарства для тяжелобольного подростка из Рязани

По данным прокуратуры, девочка-инвалид, страдающая тяжелым заболеванием, своевременно не была обеспечена льготным препаратом. Родители девочки покупали лекарства за свой счет.

Прокуратура через суд вернула деньги за лекарства для тяжелобольного подростка из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, девочка-инвалид, страдающая тяжелым заболеванием, своевременно не была обеспечена льготным препаратом. Родители девочки покупали лекарства за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения о взыскании в пользу заявителя расходов на приобретение лекарственного препарата, которое рассмотрено и удовлетворено.