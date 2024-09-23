Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео

На видеокамеру будут снимать всю работу сотрудников ФССП, в том числе конвоирование уклонистов в суд и выдворение мигрантов. О съемке обязаны предупредить, а все материалы будут храниться в архиве.

В России судебным приставам хотят разрешить записывать на видео весь процесс депортации мигрантов из страны. Об этом 23 сентября сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на ФССП.

Отмечается, что снимать на видеокамеру будут всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения мигрантов за пределы страны.

О съемке предупредят заранее. Как следует из статьи, видеоматериалы будут храниться в архиве.

По данным издания, для записи планируют использовать различное оборудование, среди которого IP-камеры, видеорегистраторы и фотоаппараты.

Как считают в ФССП, ведение съемки позволит избежать совершения мигрантами правонарушений.