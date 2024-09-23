Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Инициатива аналогична мерам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Правительство России поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Действующее законодательство предусматривает в подобных случаях взыскание для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до четырех млн рублей.

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания ко второму чтению», — говорится в документе.