Правительство поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore

При этом в кабмине обозначили некоторые замечания, предложив доработать документ.

Кабмин поддержал законопроект, который обяжет Apple разрешить установку магазина приложений RuStore, а также скачивание российских программ, платежи и другие функции. Об этом 23 сентября сообщило ТАСС.

По данным агентства, правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Отмечается, что по умолчанию на гаджетах Apple установлен магазин приложений App Store. «Альтернативные магазины не предусмотрены — в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе», — говорится в сообщении.