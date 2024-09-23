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Поставки китайского пива в Россию достигли рекордных показателей
Они увеличились за год в 1,7 раза.

Поставки китайского пива в Россию достигли рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Согласно информации китайского ведомства, объем импорта напитка в РФ достиг максимального значения за все время — 3,2 млн долларов. По сравнению с июлем 2024 года рост составил почти 9%.

За первые семь месяцев 2024 года Россия закупила китайского пива на 17,9 млн долларов, заняв третье место среди импортеров этой продукции из Поднебесной.

«Наблюдается устойчивый рост спроса на китайское пиво на российском рынке. Это может быть связано с изменением потребительских предпочтений и расширением ассортимента импортной продукции», — отметил представитель таможенной службы КНР Ли Чжао.