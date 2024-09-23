Под Рязанью полицейские поймали пьяного пенсионера за рулем «ВАЗа»

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

Под Рязанью полицейские поймали пьяного пенсионера за рулем «ВАЗа». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Рыбновском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 21214», под управлением 71-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

По результатам медосвидетельствования у водителя обнаружили 0,962 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.