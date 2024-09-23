На благоустройство территории рязанской поликлиники выделили 12,6 миллиона

Работы должны выполнить до 20 декабря 2024 года.

На благоустройство территории поликлиники № 14 на улице Семинарской выделили 12 миллионов 640 тысяч 514 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, на территории запланировали земляные работы, в том числе обустройство дорожек. Также подрядчик установит новые калитки и ворота, оборудует уличное освещение и наружное видеонаблюдение.

Работы должны выполнить до 20 декабря 2024 года. Заказчик — «Областная клиническая больница».

Фото — сервис «Google Карты».