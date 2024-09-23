Мальдивы в этом году могут поставить рекорд по количеству российских туристов

По данным официальной мальдивской статистики за лето 2024 года в страну приехали 56,5 тысяч туристов из РФ, что на 12,3% больше, чем летом 2023 года.

Мальдивы в этом году могут поставить рекорд по количеству российских туристов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

В АТОР отметили, что по данным официальной мальдивской статистики за лето 2024 года в страну приехали 56,5 тысяч туристов из РФ, что на 12,3% больше, чем летом 2023 года.

«По итогам восьми месяцев этого года Мальдивские острова посетили 146 693 туриста из РФ. Это на 1,5% больше, чем годом ранее, причем прирост — именно летний и имеет тенденцию к увеличению темпов. Так, например, в августе количество российских прибытий на Мальдивы достигло 20 407, то есть уже плюс 16,4% год к году. Если положительная динамика продолжится и далее, Мальдивы могут и поставить очередной исторический рекорд по российскому турпотоку или в любом случае улучшат результат прошлого года», — заявили в агентстве.