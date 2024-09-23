Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 5000₽ за опасное вождение

За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок до трех месяцев.

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 5000₽ за опасное вождение. Об этом в понедельник, 23 сентября, пишет ТАСС.

За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок до трех месяцев.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“. Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», — указано в решении комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в России установят наказание за опасное вождение.